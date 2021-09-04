Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления детей в школе в Нижнем Новгороде

Прокуратура проведет проверку по факту массового отравления детей в одой из школ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Отмечается, что к поверке будут привлечены специалисты Роспотребнадзора.

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Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних, уточнили в прокуратуре. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Симптомы отравления отмечены у порядка 40 учеников нижегородской школы, передает ТАСС. По предварительным данным, речь идёт об учениках гимназии №13.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в пресс-центре НСН рассказал, о чем переживают родители перед 1 сентября.


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ТЕГИ:ОтравлениеНижний НовгородПрокуратура
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