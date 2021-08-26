Шестеро детей отравились газом от фейерверков в Подмосковье

Шестеро детей школьного возраста отравились пороховыми газами от фейерверков на курорте в поселке Пионерский Московской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агенства, отравление произошло вследствие нарушения техники безопасности. У пострадавших диагностированы неврологические симптомы, удушье и панические атаки.

Все они вдохнули слишком много ядовитого порохового дыма. На месте происшествия работают медицинские специалисты.

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ФОТО: РИА Новости
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