Прокуратура проверит информацию о смоге над Киселевском в Кузбассе
Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура в Кузбассе проверит информации о появлении смога над городом Киселевск в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
Ранее в региональных СМИ были опубликованы фото и видео материалы, на которых видно, что воздух и снег в населенном пункте загрязнены.
Отмечается, что прокуратура возбудила проверку по выполнению требований законодательства об охране атмосферного воздуха. Для контроля ситуации были привлечены специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора.
В ведомстве добавили, что для определения потенциальных источников загрязнения воздуха был направлен запрос в угледобывающие предприятия города о результатах социально-гигиенической проверки.
В случае выявления нарушений в ходе оценки полноты и эффективности принятых надзорными органами мер, прокуратура обещает отреагировать.
Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел утром 25 ноября. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в шахте. В результате трагедии погиб 51 человек, более 100 - пострадали.
Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий заявил, что в качестве основной версии трагедии на шахте рассматривается взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое.
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