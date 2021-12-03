Прокуратура проверит информацию о смоге над Киселевском в Кузбассе

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура в Кузбассе проверит информации о появлении смога над городом Киселевск в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Ранее в региональных СМИ были опубликованы фото и видео материалы, на которых видно, что воздух и снег в населенном пункте загрязнены.

Отмечается, что прокуратура возбудила проверку по выполнению требований законодательства об охране атмосферного воздуха. Для контроля ситуации были привлечены специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

В ведомстве добавили, что для определения потенциальных источников загрязнения воздуха был направлен запрос в угледобывающие предприятия города о результатах социально-гигиенической проверки.

В случае выявления нарушений в ходе оценки полноты и эффективности принятых надзорными органами мер, прокуратура обещает отреагировать.