Генпрокуратура проверит шахты в 10 регионах России

Проверки на шахтах пройдут в 10 регионах России. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов. По его указанию проверят 43 шахты и 68 разрезов на Кузбассе, для этого направят туда 320 сотрудников прокуратуры, а также привлечены специалисты органов контроля.

На совещании с Владимиром Путиным генпрокурор предложил свои решения по работе на шахтах: передавать в режиме онлайн данные с датчиков контроля в шахтах и местоположение шахтеров в МЧС РФ и Ростехнадзор. Кроме того он заевил, что Генпрокуратура продолжить работу в связи с гибелью людей на «Листвяжной».

По его словам, на шахте «Листвяжная» все было нормально только на бумаге. Как подчеркнул глава надзорного ведомства, несмотря на огромное количество нарушений, должностные лица «Листвяжной» не приостановили ведение горных работ.

«Многие из нарушений обусловлены снижением уровня квалификации инженеров, экспертов и контролеров, уже поручено проверить легитимность выданных дипломов и свидетельств», добавил Краснов.

Владимир Путин пообещал, что огульных обвинений при выяснении причин аварии в Кузбассе не будет. По его словам, СК и прокуратура оценят действия всех должностных лиц, причастных к трагедии.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что около 450 нарушений выявлено в результате проверки более 30 шахт в Кемеровской области после аварии на «Листвяжной», где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, уже возбуждено 180 административных дел. Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, по поводу отсутствия работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом шахтёров на участках, неработающей системой доставки людей, несоответствием схем выработки и другие. В сфере пожарной безопасности установлено плачевное состояние путей эвакуации, неисправность электропроводки и другие.

Ранее сообщалось, что суд арестовал всех обвиняемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная»



