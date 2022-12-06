Прокуратура проверит аварию с инкассаторами на Ставрополье
Прокуратура организовала проверку по факту автоаварии на Ставрополье с легковым автомобилем, «Газелью» и инкассаторской машиной, сообщает надзорное ведомство региона.
ДТП произошло 5 декабря на трассе Ставрополь – Александровское — Минеральные Воды с участием трех автомашин. По данным управления ГИБДД, водитель Lada Granta во время обгона выехал на встречную полосу, столкнувшись с инкассаторской машиной, а затем въехал в обгоняемую пассажирскую «Газель». После этого «Газель» и Granta съехали в кювет.
Из-за непристегнутого ремня через стекла «вылетел» на трассу водитель и пассажир Granta, один из них погиб, второй находится в реанимации. Водитель и пассажир инкассации не пострадали.
Ранее следователи инициировали уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Волгограде, в результате которого скончался малолетний ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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