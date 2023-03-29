Прокуратура потребовала назначить «казанскому стрелку» Галявиеву пожизненное заключение
Гособвинение запросило пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, который устроил массовую стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года, сообщает Генпрокуратура России.
Прокурор предложил, чтобы первые пять лет пожизненного срока Галявиев отбывал в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима. Прокуратура также попросила суд полностью удовлетворить исковые требования потерпевших о взыскании морального вреда.
В ноябре Ильназ Галявиев полностью признал свою вину в убийстве девяти человек. В конце 2021 года Галявиев полностью признал свою вину по статьям УК об убийстве и покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении имущества.
Нападение на гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев совершил утром 11 мая. Галявиев сам учился в этой гимназии. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым.
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