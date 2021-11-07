Прокуратура Подмосковья проконтролирует проверку фактов о вооруженной массовой драке в Домодедово
Прокуратура Московской области взяла на контроль результаты процессуальной проверки по факту массовой драки с применением оружия в Домодедово, произошедшей 6 ноября вечером. Сотрудники полиции устанавливают личности участников вооруженного конфликта, сообщает источник ФАН.
Известно, что один из участников потасовки выстрелил в воздух из пневматического пистолета, пишет Газета.ru.
Драка произошла на улице Гагарина, около дома №50, сообщается в местном паблике «ВКонтакте». Примерно 50 человек «неславянской национальности» избили 15 местных жителей, рассказали очевидцы.
«Местные ребята быстро собрали 15 человек, поехали решать вопрос. По приезде увидели подростков, начали цивилизованного общаться, выяснять что произошло. Те, в свою очередь, тянули время. К ним приехала подмога в виде нескольких приор, как минимум одна из них начала давить людей, к ним подошло еще какое-то количество из-за дома. С их стороны пошли в ход травматические пистолеты и ножи», — отмечается в публикации.
Полиция начала проверку после публикации в сети видео драки в Домодедове. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
Напомним, уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство» в отношении приезжих молодых людей, напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках в Новой Москве, передано в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России для дальнейшего расследования. По данным
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