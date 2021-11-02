В МВД предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов

Законопроект разработан МВД и рядом других силовых ведомств. Отпечатки пальцев также планируется брать у иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, или получающих гражданство РФ.

Ранее председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов, прибывающих в РФ из стран постсоветского пространства.