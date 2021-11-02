В МВД предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов
В МВД РФ предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов, вновь прибывающих в Россию. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на правительственном портале.
Законопроект разработан МВД и рядом других силовых ведомств. Отпечатки пальцев также планируется брать у иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, или получающих гражданство РФ.
Ранее председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов, прибывающих в РФ из стран постсоветского пространства.
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