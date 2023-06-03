Прокуратура обнародовала подробности массового ДТП в Санкт-Петербурге

По предварительным данным, в Санкт-Петербурге грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения при съезде с Невского путепровода. В результате ДТП на улице Софийской столкнулись 12 машин и пострадали 16 человек, в том числе пятилетний ребенок, сообщает пресс-служба прокуратуры Фрунзенского района северной столицы.

Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области

Уточняется, что двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, пишут «Невские новости».

Прокуратура устанавливает обстоятельства аварии. Надзорное ведомство также контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП.

Ранее стало известно, что в аварии, произошедшей в Нижегородской области, погибли шесть человек. Об этом сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов в Telegram 3 июня, в субботу.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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