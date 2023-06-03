Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до шести
В ДТП, произошедшем в Нижегородской области, погибли шесть человек. Об этом сообщил замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов в Telegram 3 июня, в субботу.
По его данным, пострадавшая в ДТП женщина 1988 года рождения скончалась в реанимации Воротынской ЦРБ.
«В настоящий момент по причине ДТП погибли шесть человек», — цитирует его RT.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
ДТП произошло утром 3 июня на 554-м километре автодороги М7 «Волга». Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и врезался в движущуюся навстречу фуру. В результате аварии погибли двое детей и двое взрослых. Еще двое пострадавших, ребенок и взрослый, были госпитализированы.
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