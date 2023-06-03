Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области
Пять человек погибли в результате аварии с участием легкового автомобиля и фуры в Нижегородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло утром 3 мая на 554-м километре автодороги М7 «Волга». Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и врезался в движущуюся навстречу фуру. В результате аварии погибли двое детей и двое взрослых. Еще двое пострадавших, ребенок и взрослый, были госпитализированы.
Позже в региональном Минздраве сообщили, что доставленный в больницу ребенок скончался.
«Одна пострадавшая (женщина 1988г.р) в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации Воротынской ЦРБ», — отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Индонезии захотели нарастить поставки кофе в Россию
- Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области
- Совбез готовит меры против попыток спровоцировать экономический кризис в России
- СМИ: В Индии при столкновении поездов погибли 288 человек
- Константинов: Мир на Украине возможен, если Запад осознает необходимость диалога с Россией
- Командир танкового взвода рассказал об уничтожении украинских разведчиков в ДНР
- В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Вашингтон, Сеул и Токио расширят обмен данными о «ракетных угрозах» КНДР
- В Пентагоне пожаловались на отказ Китая «отвечать на звонки»
- Российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru