Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области

ДТП произошло утром 3 мая на 554-м километре автодороги М7 «Волга». Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и врезался в движущуюся навстречу фуру. В результате аварии погибли двое детей и двое взрослых. Еще двое пострадавших, ребенок и взрослый, были госпитализированы.

Позже в региональном Минздраве сообщили, что доставленный в больницу ребенок скончался.

«Одна пострадавшая (женщина 1988г.р) в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации Воротынской ЦРБ», — отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

