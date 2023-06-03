Пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области

Пять человек погибли в результате аварии с участием легкового автомобиля и фуры в Нижегородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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ДТП произошло утром 3 мая на 554-м километре автодороги М7 «Волга». Водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и врезался в движущуюся навстречу фуру. В результате аварии погибли двое детей и двое взрослых. Еще двое пострадавших, ребенок и взрослый, были госпитализированы.

Позже в региональном Минздраве сообщили, что доставленный в больницу ребенок скончался.

«Одна пострадавшая (женщина 1988г.р) в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации Воротынской ЦРБ», — отметил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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