Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку телефонных разговоров по делу MH17

«У нас нет комментариев», - сказали в прокуратуре. Там отметили, что не имеют представления о том, как журналисты получили доступ к беседам.

Как сообщалось, журналисты Нидерландов заявили, что обладают доступом к «тысячам» перехваченных телефонных разговоров, которые вел обвиняемый по делу MH17 Сергей Дубинский.

«Эти беседы являются частью расследования. Они подтверждают сделанный ранее Совместной следственной группой и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук"», - заявляет Nieuwsuur.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии следствия, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

