Прокуратура назвала причину падения вертолёта Ми-8 на Таймыре
Отказ бортовых систем мог стать причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В сообщении говорится, что обошлось без пострадавших, а само воздушное судно «получило повреждения хвостовой балки, элементов фюзеляжа, подвесного оборудования».
Инцидент произошёл в Туруханском районе Красноярского края 11 ноября. Вертолёт Ми-8 компании «Норильск-Авиа», следовавший по маршруту «Игарка - Светлогорск» при заходе на посадку задел кроны деревьев и упал.
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