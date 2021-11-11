Прокуратура назвала причину падения вертолёта Ми-8 на Таймыре

Отказ бортовых систем мог стать причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Канаде вертолет упал в океан

В сообщении говорится, что обошлось без пострадавших, а само воздушное судно «получило повреждения хвостовой балки, элементов фюзеляжа, подвесного оборудования».

Инцидент произошёл в Туруханском районе Красноярского края 11 ноября. Вертолёт Ми-8 компании «Норильск-Авиа», следовавший по маршруту «Игарка - Светлогорск» при заходе на посадку задел кроны деревьев и упал.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:Красноярский КрайКрушениеВертолет Ми-8
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры