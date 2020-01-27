Прокуратура начала проверку в связи со смертью школьницы в Подмосковье

27 января 202021:19

В Домодедово по пути в школу скончалась 14-летняя школьница, прокуратура Московской области начала проверку произошедшего. Об это сообщает РИА Новости.

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Как пишет агентство, девочка была доставлена в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Предварительно, состояние ребенка ухудшилось по дороге в школу. В прокуратуре намерены выяснить причины и условия случившегося.

Агентству уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что девочка росла в благополучной семье, папа погибшей школьницы является врачем-реаниматологом.


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