Прокуратура начала проверку в связи со смертью школьницы в Подмосковье

Как пишет агентство, девочка была доставлена в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Предварительно, состояние ребенка ухудшилось по дороге в школу. В прокуратуре намерены выяснить причины и условия случившегося.

Агентству уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что девочка росла в благополучной семье, папа погибшей школьницы является врачем-реаниматологом.



