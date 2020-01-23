Пропавшие в Подмосковье влюбленные подростки нашлись спустя 3 месяца

В Московской области нашли двоих подростков, которые пропали в Подольске три месяца назад. В октябре прошлого года в полицию обратились родители.

16-летняя девушка рассказала, что она и ее возлюбленный были вынуждены скрываться, так как мать ее молодого человека была категорически против их отношений.

Школьница добавила, что договорилась со своей матерью о том, что поживет отдельно со своим бойфрендом, к тому же, по словам девушки, у нее имелись на это средства.

Однако родители подростка написали заявление в полицию. «После этого мою маму тоже заставили написать заявление, но она не хотела», - заявила школьница сайту «Подмосковье сегодня».

Собеседница издания добавила, что к настоящему моменту она и ее кавалер уже снялись с розыска МВД.

