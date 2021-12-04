Прокуратура начала проверку после взрыва на шахте в Свердловской области

«Прокуратура Североуральска Свердловской области организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте», - отмечают в ведомстве.

По итогам проверку в случае выявления на то оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Работников шахты вывели с участка, очередную смену не допустили до работ. По данным прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет.

В проверке работы шахты также задействованы специалисты иных надзорных органов.

Шахта «Черемуховская-Глубокая» входит в пятерку самых глубоких шахт мир, на ней добывают боксит. Глубина шахтного ствола здесь составляет 1,5 км.

