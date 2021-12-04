Прокуратура начала проверку после взрыва на шахте в Свердловской области
Организацию соблюдения мер безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда начала прокуратура после горного удара на шахте «Черемуховская-Глубокая». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Прокуратура Североуральска Свердловской области организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте», - отмечают в ведомстве.
По итогам проверку в случае выявления на то оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
Работников шахты вывели с участка, очередную смену не допустили до работ. По данным прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет.
В проверке работы шахты также задействованы специалисты иных надзорных органов.
Шахта «Черемуховская-Глубокая» входит в пятерку самых глубоких шахт мир, на ней добывают боксит. Глубина шахтного ствола здесь составляет 1,5 км.
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