Прокуратура начала проверку после нападения на школу в Иркутской области

В результате проверки будет выяснено, соблюдалось ли в школе законодательство об образовании и обеспечении безопасности для учителей и учеников. После этого будут приняты соответствующие меры реагирования. Расследование уголовного дела взято на контроль региональной прокуратурой.

Напомним, инцидент произошел 23 сентября. Учащийся напал на одноклассников, когда те готовились к уроку физкультуры. Задержать одноклассника смог учитель физкультуры, пострадавшие дети отделались синяками.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что вероятной причиной нападения на детей и учителя в школе Челябинска мог стать новый суицидальный квест.

