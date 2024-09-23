Прокуратура начала проверку после нападения на школу в Иркутской области

Прокуратура Иркутской области начала проверку по факту нападения 13-летнего подростка с молотком на одноклассников в учебном заведении в Балаганске. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Пострадавших от нападения в школе детей переведут из Челябинска в Москву

В результате проверки будет выяснено, соблюдалось ли в школе законодательство об образовании и обеспечении безопасности для учителей и учеников. После этого будут приняты соответствующие меры реагирования. Расследование уголовного дела взято на контроль региональной прокуратурой.

Напомним, инцидент произошел 23 сентября. Учащийся напал на одноклассников, когда те готовились к уроку физкультуры. Задержать одноклассника смог учитель физкультуры, пострадавшие дети отделались синяками.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что вероятной причиной нападения на детей и учителя в школе Челябинска мог стать новый суицидальный квест.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ШколаНападениеИркутская ОбластьПрокуратура

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