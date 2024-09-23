Прокуратура начала проверку после нападения на школу в Иркутской области
Прокуратура Иркутской области начала проверку по факту нападения 13-летнего подростка с молотком на одноклассников в учебном заведении в Балаганске. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В результате проверки будет выяснено, соблюдалось ли в школе законодательство об образовании и обеспечении безопасности для учителей и учеников. После этого будут приняты соответствующие меры реагирования. Расследование уголовного дела взято на контроль региональной прокуратурой.
Напомним, инцидент произошел 23 сентября. Учащийся напал на одноклассников, когда те готовились к уроку физкультуры. Задержать одноклассника смог учитель физкультуры, пострадавшие дети отделались синяками.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что вероятной причиной нападения на детей и учителя в школе Челябинска мог стать новый суицидальный квест.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Экс-адвоката Березовского объявили в розыск
- Прокуратура начала проверку после нападения на школу в Иркутской области
- Актриса Наталья Андрейченко заявила, что ей отвратительно движение MeToo
- Мишустин: Производство компьютеров за семь месяцев выросло на 16%
- ЦБ продлил на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж
- СМИ: В Совфеде появятся 20 новых сенаторов
- Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм
- Мишустин: Вложения бизнеса в ИКТ выросли на 150%
- ФСБ: Жительница Ростова-на-Дону задержана по подозрению в госизмене
- Юрист Хаминский сообщил, что налоговая амнистия не спасет от штрафов и пени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru