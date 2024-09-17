Пострадавших от нападения в школе детей переведут из Челябинска в Москву

Врачи отправят из Челябинска в Москву троих пострадавших при нападении в челябинской школе детей. Об это заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, сообщило издание РБК.

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Отмечается, что решение об отправке детей в Российскую детскую клиническую больницу принял министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам его помощника, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести.

Перед принятием соответствующего решения проводились телемедицинские консультации с профильными специалистами.

Ранее сообщалось, что школа № 68 в Челябинске возобновила занятия после нападения подростка на учеников.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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