Пострадавших от нападения в школе детей переведут из Челябинска в Москву
Врачи отправят из Челябинска в Москву троих пострадавших при нападении в челябинской школе детей. Об это заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, сообщило издание РБК.
Отмечается, что решение об отправке детей в Российскую детскую клиническую больницу принял министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По словам его помощника, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести.
Перед принятием соответствующего решения проводились телемедицинские консультации с профильными специалистами.
Ранее сообщалось, что школа № 68 в Челябинске возобновила занятия после нападения подростка на учеников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бюро Нацсобрания Франции одобрило запуск процедуры импичмента Макрона
- Кремль не получал обращений от жителей Суджи об открытии гумкоридора
- Евросоюз с начала спецоперации предоставил Украине помощь на 118 млрд евро
- Россельхознадзор: Экспорт рыбы из России снизился на 13%
- Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» в Курской области
- В Испании заявили о крупнейшей вспышке лихорадки денге
- Песков: Увеличение численности армии связано с количеством угроз
- Пострадавших от нападения в школе детей переведут из Челябинска в Москву
- Володин: В портфеле Госдумы находится 1113 проектов
- Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили до 1960 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru