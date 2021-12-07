Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе под Истрой

По факту пожара на складе в деревне Деньково Истринского городского округа прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.

Так, площадь возгорания на предприятии K-Flex по производству теплоизоляции составила 10 тысяч кв. м. Со склада эвакуировали 120 рабочих.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПожарРоссия
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