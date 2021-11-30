Глава Приморья выразил соболезнования погибшим при пожаре в Уссурийске
В Приморском крае инициировано уголовное дело по факту гибели пяти человек в результате пожара, который произошел в одном из частных домов города Уссурийск, сообщает РИА Новости.
Огонь вспыхнул на улице Столетова. Следователи начали проверку. По предварительным данным, жители дома длительное время злоупотребляли алкоголем. По одной из версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Глава Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, пять человек получили травмы при пожаре в жилом доме в ХМАО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- Глава Приморья выразил соболезнования погибшим при пожаре в Уссурийске
- Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах
- Гинцбург пошутил о росте волос у мужчин после вакцинации
- В ФМБА рассказали об эффективности препарата «МИР-19» против «Омикрона»
- Назван способ правильно просыпаться для продуктивного дня
- В России поданы документы на исследования вакцины для детей от 6 лет
- Скворцова испытала препарат от COVID-19 «МИР-19»
- Три человека пострадали в Ялте из-за урагана
- В Сочи из-за ветра не смогли сесть три самолета
- Шесть человек пострадали из-за непогоды в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru