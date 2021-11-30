Глава Приморья выразил соболезнования погибшим при пожаре в Уссурийске

Огонь вспыхнул на улице Столетова. Следователи начали проверку. По предварительным данным, жители дома длительное время злоупотребляли алкоголем. По одной из версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Глава Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, пять человек получили травмы при пожаре в жилом доме в ХМАО.

