Прокуратура Москвы зафиксировала снижение количества преступлений в 2023 году

Порядка 133 тысяч преступлений было зарегистрировано за 2023 год в Москве, что на 2,4% меньше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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Отмечается, что за 12 месяцев прошлого года в Москве было совершено 133 650 преступлений. Согласно данным ведомства, значительно уменьшилось количество преступлений, которые были совершены в Центральном административном округе, Новой Москве и Зеленограде – на 15,2%, 7,7% и 8,1% соответственно.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что участковые полиции раскрывают более 270 тысяч преступлений в год. По его словам, народные полицейские рассматривают около половины всех поступающих в ведомство обращений, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: epp.genproc.gov.ru
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