Прокуратура Москвы зафиксировала снижение количества преступлений в 2023 году

Отмечается, что за 12 месяцев прошлого года в Москве было совершено 133 650 преступлений. Согласно данным ведомства, значительно уменьшилось количество преступлений, которые были совершены в Центральном административном округе, Новой Москве и Зеленограде – на 15,2%, 7,7% и 8,1% соответственно.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что участковые полиции раскрывают более 270 тысяч преступлений в год. По его словам, народные полицейские рассматривают около половины всех поступающих в ведомство обращений, передает «Радиоточка НСН».

