МВД: Участковые ежегодно раскрывают более 270 тысяч преступлений
Участковые российской полиции раскрывают более 270 тысяч преступлений в год. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает ТАСС.
Как отметил министр, народные полицейские рассматривают около половины всех поступающих в ведомство обращений.
«Цифра колоссальная - ежегодно около 16 млн заявлений. Силами службы раскрывается свыше 270 тыс. преступлений, выявляется около 3 млн административных правонарушений», — указал Колокольцев.
Штат участковых полиции в стране составляет 47 тысяч человек, свыше 17 тысяч сотрудников обслуживают участки в отдаленной труднодоступной местности.
Ранее Колокольцев заявил о критическом недокомплекте личного состава МВД, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru