МВД: Участковые ежегодно раскрывают более 270 тысяч преступлений

Участковые российской полиции раскрывают более 270 тысяч преступлений в год. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

МВД начнет проводить в аэропортах Москвы дактилоскопию прибывающих мигрантов

Как отметил министр, народные полицейские рассматривают около половины всех поступающих в ведомство обращений.

«Цифра колоссальная - ежегодно около 16 млн заявлений. Силами службы раскрывается свыше 270 тыс. преступлений, выявляется около 3 млн административных правонарушений», — указал Колокольцев.

Штат участковых полиции в стране составляет 47 тысяч человек, свыше 17 тысяч сотрудников обслуживают участки в отдаленной труднодоступной местности.

Ранее Колокольцев заявил о критическом недокомплекте личного состава МВД, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПреступленияВладимир КолокольцевМВД

Горячие новости

Все новости

партнеры