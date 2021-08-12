Водолазы не могут добраться до рухнувшего в озеро Ми-8 на Камчатке

Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, находится на глубине примерно 135 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, у прибывших на место крушения водолазов нет оборудования для спусков на такую глубину.

После падения Ми-8 на Камчатке спасли телеведущего Николая Корженевского

Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Пять человек выжили, они госпитализированы, судьба остальных восьми пока неизвестна, передает РИА ФАН.

Причиной крушения предварительно называется отказ двигателя и ошибка пилотирования.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КрушениеВертолет Ми-8Камчатка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры