Водолазы не могут добраться до рухнувшего в озеро Ми-8 на Камчатке
Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, находится на глубине примерно 135 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его данным, у прибывших на место крушения водолазов нет оборудования для спусков на такую глубину.
Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Пять человек выжили, они госпитализированы, судьба остальных восьми пока неизвестна, передает РИА ФАН.
Причиной крушения предварительно называется отказ двигателя и ошибка пилотирования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru