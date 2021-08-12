Водолазы не могут добраться до рухнувшего в озеро Ми-8 на Камчатке

Вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, находится на глубине примерно 135 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, у прибывших на место крушения водолазов нет оборудования для спусков на такую глубину.