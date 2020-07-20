Профессора ВШЭ Гусейнова призвали привлечь к ответственности за пособничество терроризму

«Как это можно назвать национально-освободительной борьбой? Господин Гусейнов должен не в Высшей школе экономики преподавать, а находиться с мешком на голове в Управлении "Т" ФСБ России на Кисельном переулке. Потому что в его действиях есть состав преступления: призывы к совершению террористических актов, не признание фактов совершения терроризма или террористической угрозы на территории Российской Федерации, нивелирование событий, произошедших на Дубровке в тот период, когда было нападение на гражданское население и придание этому ореола национального освободительного движения, что в корне недопустимо», - возмутился адвокат.

Он также отметил, что высказывание профессора дискредитирует ВШЭ и призвал ФСБ дать этому правовую оценку, а также привлечь Гусейнова к уголовной ответственности за пособничество терроризму.

«Подобные высказывания преподавателя Высшей школы экономики дискредитирует профессорско-преподавательский состав этого ВУЗа и подрывает к нему доверие. Недопустимо, чтобы преподаватель высказывался подобным образом. Дать этому правовую оценку должны органы ФСБ. И любым способом пресекать на корню подобные высказывания. Вы представьте, если Гусейнов симпатизирует террористам? А может быть он сам скрытый террорист? Откуда мы знаем? Необходимо привлечь его к уголовной ответственности за пособничество терроризму, за разжигание межнациональной и религиозной ненависти», - добавил Маршани.

Ранее Гусейнов также становился центром скандала из-за своих высказываний. Так, в прошлом году он посетовал на отсутствие иноязычных изданий в московских киосках и назвал русский язык «убогим».

