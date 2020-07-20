ВШЭ оценит слова профессора на предмет оправдания терроризма
Директор по связам с общественностью Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Лавров заявил, что ВУЗ считает неприемлемым использование исторических событий для оправдания терроризма, а высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях, получит правовую оценку, пишет РИА Новости.
«Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов. И не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли. Такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем, и это позиция всего цивилизованного общества, а не только НИУ ВШЭ. Что касается высказывания, которое послужило предметом дискуссии, то университет его проанализирует и даст ему правовую оценку», - заявил Лавров.
Гусейнов написал комментарий под постом в Facebook, в котором журналистка Анна Наринская приводила слова писательницы Сьюзен Зонтаг о захвате заложников на Дубровке. Зонтаг назвала теракт «национально-освободительной борьбой чеченского народа», а Гусейнов написал «все правильно сказала Сьюзен Зонтаг», что пользователи соцсети восприняли как оправдание терроризма.
Ранее Гусейнов также становился центром скандала из-за своих высказываний. Так, в прошлом году он посетовал на отсутствие иноязычных изданий в московских киосках и назвал русский язык «убогим».
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