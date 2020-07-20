ВШЭ оценит слова профессора на предмет оправдания терроризма

«Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов. И не имеет значения, где, в какой стране и при каких обстоятельствах эти события произошли. Такие вещи, как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем, и это позиция всего цивилизованного общества, а не только НИУ ВШЭ. Что касается высказывания, которое послужило предметом дискуссии, то университет его проанализирует и даст ему правовую оценку», - заявил Лавров.

Гусейнов написал комментарий под постом в Facebook, в котором журналистка Анна Наринская приводила слова писательницы Сьюзен Зонтаг о захвате заложников на Дубровке. Зонтаг назвала теракт «национально-освободительной борьбой чеченского народа», а Гусейнов написал «все правильно сказала Сьюзен Зонтаг», что пользователи соцсети восприняли как оправдание терроризма.

Ранее Гусейнов также становился центром скандала из-за своих высказываний. Так, в прошлом году он посетовал на отсутствие иноязычных изданий в московских киосках и назвал русский язык «убогим».



