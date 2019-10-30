Высшая школа русского. Ректор отчитал своего профессора

«Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей». Такой комментарий прозвучал из уст ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова в связи с репликой преподавателя этого вуза о русском языке. Профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов в соцсетях посетовал, что в Москве не найти изданий на иных, кроме русского, языках. Все бы ничего, вот только выражения для аттестации государственного языка нашей страны избраны несколько странные:

«А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

«Эта страна» удостоилась в комментарии профессора определения «порядком одичавшей».

Разразился скандал, настолько громкий, что потребовалось даже публичное вмешательство ректора ВШЭ:

«От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае», - заявил ректор ВШЭ и предостерег сотрудников своего вуза от «неоднозначных» публичных высказываний. В России есть мощная литературная традиция, и мы сможем противостоять вульгаризации своего языка, - выразил убеждение Ярослав Кузьминов, добавив, что языковая ситуация в стране не заслуживает «столь алармистских высказываний». Филологу же следует, по его мнению, спокойнее относиться к проблеме «наступления новояза и загрязнения русского языка». И при этом учитывать, как его поведение в соцсетях может отразиться на репутации коллег.

Профессор престижного вуза «одичавшей страны» намек ректора понял и в телеинтервью пояснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как над ним «издеваются», в частности, журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов. Русский язык прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что «на нем говорят болваны», - заявил Гасан Гусейнов телеканалу «360». Тут впору уточнить, кого именно из журналистов и политиков мастер русской словестности Гусейнов считает болванами, и что по поводу этого определения в их адрес думают сотрудники правоохранительных органов.

Когда русский язык – родной, по словам одного остроумца, «от Пушкина до грузчика», нетрудно усмотреть стилистическую ошибку, например, в словосочетании «ничтожнейший человечишка». Но такой огрех для «болванов», которые говорят на «клоачном языке» этой «порядком одичавшей страны», наверное, вполне простителен. А вот от профессора факультета гуманитарных наук престижного московского вуза столь вульгарной борьбы с вульгаризацией языка, пожалуй, никто не ожидал...

