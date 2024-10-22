Продюсеры «Бегущего по лезвию 2049» подали на Илона Маска в суд
Создатель фильма «Бегущий по лезвию 2049» компания Alcon Entertainment подала в суд на Warner Bros. Discovery, корпорацию Tesla и ее создателя Илона Маска, сообщает Variety.
Маск обвиняется в нарушении авторских прав. Сообщается, что во время презентации автомобиля Tesla Robotaxi он использовал сгенерированные искусственным интеллектом сцены из фильма. Компания-истец назвала поведение Маска «крайне политизированным, капризным, необдуманным и зачастую граничащим с ксенофобией».
От ответчиком потребовали прекратить последующее использование образов бренда BR2049 и возместить материальный ущерб.
«Финансовые масштабы незаконного присвоения были значительными. Компания Alcon потратила десятилетия и сотни млн долларов, чтобы превратить бренд BR2049 в знаменитый товарный знак, которым он остается и по сей день», — подчеркнули представители истца, отметив, что стоимость предыдущих соглашений между автомобильными брендами и BR2049 составляла восьмизначные суммы.
Ранее олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф, ранее сменившая пол, подала иск об интернет-преследовании, в котором упоминается британская писательница Джоан Роулинг и основатель Tesla Илон Маск.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Cosaque стало лучшим российским красным сухим вином
- Темпы роста бронирований россиянами отелей в Новосибирске выросли на 82% за год
- Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли в новом фильме про смешариков
- Продюсеры «Бегущего по лезвию 2049» подали на Илона Маска в суд
- Россия обогнала страны ЕС по поставкам шоколада в Китай
- Глюкоза объяснила причину своего задержания в Шереметьево
- Правоохранители задержали россиянина за поджог хостела с мигрантами
- Опрос: Большинство москвичей посещают музеи только раз в год
- В КНДР назвали Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками»
- У кинопродюсера Харви Вайнштейна обнаружили лейкоз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru