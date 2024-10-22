Продюсеры «Бегущего по лезвию 2049» подали на Илона Маска в суд

Маск обвиняется в нарушении авторских прав. Сообщается, что во время презентации автомобиля Tesla Robotaxi он использовал сгенерированные искусственным интеллектом сцены из фильма. Компания-истец назвала поведение Маска «крайне политизированным, капризным, необдуманным и зачастую граничащим с ксенофобией».

От ответчиком потребовали прекратить последующее использование образов бренда BR2049 и возместить материальный ущерб.

«Финансовые масштабы незаконного присвоения были значительными. Компания Alcon потратила десятилетия и сотни млн долларов, чтобы превратить бренд BR2049 в знаменитый товарный знак, которым он остается и по сей день», — подчеркнули представители истца, отметив, что стоимость предыдущих соглашений между автомобильными брендами и BR2049 составляла восьмизначные суммы.

Ранее олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф, ранее сменившая пол, подала иск об интернет-преследовании, в котором упоминается британская писательница Джоан Роулинг и основатель Tesla Илон Маск.

