Американский профсоюз обвинил Трампа и Маска в запугивании рабочих

Как сообщает пресс-служба организации, причиной стало интервью, которое политик дал бизнесмену. Отмечается, что в ходе беседы Трамп и Маск высказались за увольнение участвующих в забастовках работников, что нарушает трудовое законодательство.

«Согласно федеральному законодательству рабочие не могут быть уволены за участие в забастовке, а угрозы подобного незаконны», - заключили в UAW.

Ранее Илона Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X подала в суд на компании, которые бойкотируют ресурс и не размещают там рекламу, пишут «Известия».

