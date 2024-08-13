Американский профсоюз обвинил Трампа и Маска в запугивании рабочих
Американский профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности (UAW) обратился в суд с иском против экс-президента США Дональда Трампа и основателя Tesla Илона Маска.
Как сообщает пресс-служба организации, причиной стало интервью, которое политик дал бизнесмену. Отмечается, что в ходе беседы Трамп и Маск высказались за увольнение участвующих в забастовках работников, что нарушает трудовое законодательство.
«Согласно федеральному законодательству рабочие не могут быть уволены за участие в забастовке, а угрозы подобного незаконны», - заключили в UAW.
Ранее Илона Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X подала в суд на компании, которые бойкотируют ресурс и не размещают там рекламу, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина взвешивала несколько сценариев нападения на Россию
- Власти Курской области заявили, что Суджа находится под контролем России
- Катя Лель анонсировала «вселенскую мантру на галактическом языке»
- Депутат ГД Заварзин: Россия не будет объявлять войну из-за атаки ВСУ на Курск
- Военный эксперт Дандыкин рассказал о целях Морской коллегии России
- СМИ: 21-летнюю волонтера Олимпийских игр нашли мертвой в Париже
- Посещение военкомата в РФ признали уважительной причиной отсутствия на работе
- Американский профсоюз обвинил Трампа и Маска в запугивании рабочих
- «Типа фальшивые деньги»: Основателя «Коррозии металла» задержали в Новороссийске
- ЦБ резко поднял официальный курс доллара и евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru