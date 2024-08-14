Роулинг и Маск упоминаются в иске провалившей гендерный тест чемпионки ОИ Хелиф
Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф, ранее сменившая пол, подала иск об интернет-преследовании, в котором упоминается британская писательница Джоан Роулинг и основатель Tesla Илон Маск. Об этом сообщил Variety.
Адвокат Хелиф Набиль Буди рассказал, что жалоба была направлена в пятницу в центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре. При этом иск был подан против соцсети X, чтобы расследование также велось в отношении лиц, писавших оскорбления под псевдонимами.
В иске также упомянуты Джоан Роулинг и Илон Маск.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Хелиф выступать в женском турнире, несмотря на то, что в 2023 году она не прошла гендерный тест. Он показал в ее организме повышенный уровень тестостерона. При этом итальянка Анджела Карини сдалась после 46 секунд в бою 1/8 финала турнира с Хелиф, после чего и вовсе сообщила об окончании карьеры. Также Хелиф победила венгерку Луцу Хамори в 1/4 финала, которая в прямой трансляции пожаловалась тренеру, что не сможет победить, так как ее соперник – мужчина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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