Роулинг и Маск упоминаются в иске провалившей гендерный тест чемпионки ОИ Хелиф

Адвокат Хелиф Набиль Буди рассказал, что жалоба была направлена в пятницу в центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре. При этом иск был подан против соцсети X, чтобы расследование также велось в отношении лиц, писавших оскорбления под псевдонимами.

В иске также упомянуты Джоан Роулинг и Илон Маск.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Хелиф выступать в женском турнире, несмотря на то, что в 2023 году она не прошла гендерный тест. Он показал в ее организме повышенный уровень тестостерона. При этом итальянка Анджела Карини сдалась после 46 секунд в бою 1/8 финала турнира с Хелиф, после чего и вовсе сообщила об окончании карьеры. Также Хелиф победила венгерку Луцу Хамори в 1/4 финала, которая в прямой трансляции пожаловалась тренеру, что не сможет победить, так как ее соперник – мужчина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







