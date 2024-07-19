Продлен срок следствия по делу о теракте в «Крокусе»
19 июля 202405:18
Срок следствия по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» продлен до 22 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
Басманный суд Москвы продлил всем фигурантам срок ареста до 22 августа.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сгоревшего после теракта в марте, восстанавливать не планируют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru