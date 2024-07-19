Продлен срок следствия по делу о теракте в «Крокусе»

Срок следствия по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» продлен до 22 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

МЧС: Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения поджогов

Басманный суд Москвы продлил всем фигурантам срок ареста до 22 августа.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, сгоревшего после теракта в марте, восстанавливать не планируют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТерактыКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры