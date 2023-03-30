МЧС предупреждали: люди застряли в снежной буре под Мурманском
Спасатели вывезли в Мурманск 20 человек из автомобилей, застрявших в пробке на перекрытой дороге из-за пурги, сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве отметили, что администрация Кольского района разместила пункт обогрева на месте затора и предоставила микроавтобус для эвакуации людей в сторону Мурманска.
Добавляется, что дорогу очищают от снега 8 единиц техники. СМИ сообщают о том, что еще много людей ожидают эвакуации из снежного плена.
В региональном МЧС напомнили, что мурманские спасатели и сотрудники ГИБДД региона заранее сообщали о перекрытии данной автодороги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru