«Вытащили автобус с людьми»: Очевидец об обстановке на трассе М-4 «Дон»
Стоящий сутки в пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области Алексей Денисов рассказал в эфире НСН об обстановке на месте.
Автомобилист Алексей Денисов, стоящий уже сутки в пробке из-за снега с дождём на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, рассказал в беседе с НСН об обстановке на месте.
«У нас здесь всё по-прежнему. Появилась третья полоса на встречке. Проехали немного, всё практически растаяло. Со стороны Ростова до пробки, естественно, ничего не чищено, потому что почистить техника не может. Сделали разрывы в разделительных заборах для легковых автомобилей, чтобы те выезжали на встречную полосу. Стоим и ждём, что будет дальше. Солнышко светит», - рассказал собеседник НСН.
Он рассказал, как люди вытаскивали автобус с пассажирами из пробки и выразил благодарность всем неравнодушным.
«Мы в пробке уже где-то с трёх часов вчерашнего дня, 30 марта. Вот стоим практически сутки. Продвижений пока никаких не наблюдается особо. Что-то тает, машины начинают ехать. Вчера вытаскивали из левого ряда колонны автобус с пассажирами. Я лично ходил и просил машины грузовые, чтобы разъехались немного и пропустили автобус. В нём сидело 50 пассажиров, топлива было мало. Попросил вот ребят из пробки, они разъехались. Спасибо им большое! Мы вытянули кое-как автобус оттуда, он уехал», - поделился Алексей.
По его словам, никаких волонтёров, помогающих людям в пробке, на трассе нет. Приходится выкручиваться самим.
«Мы не видели ни одного волонтёра. Если ехать со стороны Воронежа, там ни одного волонтёра за сутки мы не встретили. Сам лично ходил одевался, утеплялся. По крайней мере, у нас по пути не было ни одного пункта обогрева, никого и ничего. Всё сами», - резюмировал очевидец.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев ввел режим чрезвычайной ситуации в пяти муниципалитетах региона.
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