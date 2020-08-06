Пробелы устранены! В Минобрнауки отреагировали на обвинения в льготном поступлении детей чиновников в вузы

Там же добавили, что поступление в вузы в рамках целевого набора проходит на конкурсной основе по баллам ЕГЭ. А абитуриенты, у которых баллы недотягивают до проходных и вовсе не допускаются к конкурсу даже в случае договора с будущим работодателем.

Сам перечень требуемых специальностей и направлений подготовки для целевого обучения устанавливается правительством России на основе дефицита кадров, который невозможно восполнить существующим рынком труда. Кроме того был определен и обязательный срок работы после окончания учебы по такой льготной программе – не менее трех лет.

Ранее НСН сообщала, что в Минпросвещения предложили не вводить иностранный язык в качестве обязательного предмета для сдаче ЕГЭ в 11 классе.

