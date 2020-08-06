Пробелы устранены! В Минобрнауки отреагировали на обвинения в льготном поступлении детей чиновников в вузы
В пресс-службе Минобрнауки заявили, что пробелы в системе приема в вузы по целевому набору детей чиновников устранены. Тема была поднята на поверхность в связи с публикациями в ряде СМИ, что дети госслужащих поступали на льготной основе в высшие учебные заведения практически без конкурса, уточняет ТАСС.
«В связи с несовершенством системы приема по целевым направлениям, действовавшим ранее (приводимые в публикациях факты относятся к 2014-2018 годам), был разработан и с 2019 года вступил в силу федеральный закон, которым внесены существенные изменения в порядок организации целевого обучения», - указали в пресс-службе ведомства.
Там же добавили, что поступление в вузы в рамках целевого набора проходит на конкурсной основе по баллам ЕГЭ. А абитуриенты, у которых баллы недотягивают до проходных и вовсе не допускаются к конкурсу даже в случае договора с будущим работодателем.
Сам перечень требуемых специальностей и направлений подготовки для целевого обучения устанавливается правительством России на основе дефицита кадров, который невозможно восполнить существующим рынком труда. Кроме того был определен и обязательный срок работы после окончания учебы по такой льготной программе – не менее трех лет.
Ранее НСН сообщала, что в Минпросвещения предложили не вводить иностранный язык в качестве обязательного предмета для сдаче ЕГЭ в 11 классе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru