Приставы решили взыскать долги с экс-главы госкорпорации «Роснано» Чубайса

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приняла решение взыскать долги госкорпорации «Роснано» с ее бывшего главы Анатолия Чубайса, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что соответствующее распоряжение было отдано после решения Арбитражного суда города Москвы. В суд на Чубайса подала сама компания «Роснано». Ее представители хотели получить от него почти четыре миллиарда рублей. Требования истца были полностью удовлетворены.

ФССП официально начала исполнительное производство 17 апреля. Имущества и счета бывшего госслужащего уже арестованы.

Ранее корпорация также потребовала арестовать активы еще семи своих бывших топ-менеджеров. Общая сумма замороженных средств составила 5,6 млрд рублей, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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