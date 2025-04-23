Приставы решили взыскать долги с экс-главы госкорпорации «Роснано» Чубайса

Отмечается, что соответствующее распоряжение было отдано после решения Арбитражного суда города Москвы. В суд на Чубайса подала сама компания «Роснано». Ее представители хотели получить от него почти четыре миллиарда рублей. Требования истца были полностью удовлетворены.

ФССП официально начала исполнительное производство 17 апреля. Имущества и счета бывшего госслужащего уже арестованы.

Ранее корпорация также потребовала арестовать активы еще семи своих бывших топ-менеджеров. Общая сумма замороженных средств составила 5,6 млрд рублей, напоминает НСН.

