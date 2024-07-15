Природный пожар начался в Севастополе
15 июля 202412:40
Природный пожар на площади три гектара произошел в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, есть угроза распространения огня на строения. Всех людей из зоны пожара эвакуировали, отметил глава региона.
На месте происшествия работают подразделения МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной Службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.
Ранее в Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru