В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
14 июля 202416:21
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске из-за лесных пожаров, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.
По его словам, в ликвидации возгораний задействовали 46 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники. Также участие в тушении принимают 45 добровольных пожарных дружин.
«Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по 1 расчету лесопожарного центра», - добавил мэр.
На базе отдыха «Голубая волна» в районе хутора Дюрсо Краснодарского края сгорели шесть деревянных домов и два автомобиля, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru