В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

По его словам, в ликвидации возгораний задействовали 46 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники. Также участие в тушении принимают 45 добровольных пожарных дружин.

«Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по 1 расчету лесопожарного центра», - добавил мэр.

На базе отдыха «Голубая волна» в районе хутора Дюрсо Краснодарского края сгорели шесть деревянных домов и два автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

