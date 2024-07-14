В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске из-за лесных пожаров, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко.

В Севастополе загорелся лес и трава

По его словам, в ликвидации возгораний задействовали 46 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники. Также участие в тушении принимают 45 добровольных пожарных дружин.

«Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по 1 расчету лесопожарного центра», - добавил мэр.

На базе отдыха «Голубая волна» в районе хутора Дюрсо Краснодарского края сгорели шесть деревянных домов и два автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Роскосмос
ТЕГИ:НовороссийскЛесные ПожарыКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры