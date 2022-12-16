Пригожин заявил об угрозах гендиректору «Русского дома» в ЦАР
Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что гендиректор «Русского дома» в Центральноафриканской республике Дмитрий Сытый, ставший жертвой покушения, ранее получал послание с требованием «русским убираться из Африки». Об этом сообщила пресс-служба предпринимателя.
Сообщается, что Сытый получил посылку из Того 11 ноября. В почтовом отправлении находилась фотография его сына, проживающего во Франции. В приложенной к фотографии записке говорилось, что в следующий раз адресат получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». Повторная посылка пришла 16 декабря. Сытый вскрыл ее, опасаясь, что внутри находится голова его сына, после чего произошел взрыв.
Пригожин отметил, что сейчас Сытый находится в госпитале Банги. По его словам, медики делают все возможное для спасения его жизни. Перед тем, как потерять сознание, Сытый успел рассказать, что заметил записку следующего содержания: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки».
Ранее в Мелитополе было совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации города Николая Волыка, чиновник при этом не пострадал. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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