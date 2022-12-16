Пригожин заявил об угрозах гендиректору «Русского дома» в ЦАР

Сообщается, что Сытый получил посылку из Того 11 ноября. В почтовом отправлении находилась фотография его сына, проживающего во Франции. В приложенной к фотографии записке говорилось, что в следующий раз адресат получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». Повторная посылка пришла 16 декабря. Сытый вскрыл ее, опасаясь, что внутри находится голова его сына, после чего произошел взрыв.

Пригожин отметил, что сейчас Сытый находится в госпитале Банги. По его словам, медики делают все возможное для спасения его жизни. Перед тем, как потерять сознание, Сытый успел рассказать, что заметил записку следующего содержания: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки».

Ранее в Мелитополе было совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации города Николая Волыка, чиновник при этом не пострадал. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

