Херсонский Минздрав сообщил о покушении на первого вице-губернатора Булюка
Первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк получил ранение при подрыве автомобиля, сообщил министр здравоохранения российской администрации региона Вадим Ильмиев.
Состояние чиновника оценивается как средней тяжести, он госпитализирован. Водитель машины погиб на месте покушения. По данным руководителя Минздрава области, взрыв произошёл в результате срабатывания мины направленного действия.
При этом власти Скадовска в Херсонской области сообщили, что взрыв произошел в этом городе, а Булюка переправили в больницу Симферополя.
Чиновник отвечает в региональной администрации за направления экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.
После происшествия черноморский порт Скадовск закрыт на въезд и выезд. Проводятся обыски и проверки документов.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее было совершено похожее покушение на коменданта Бердянска Артёма Бардина. Появившаяся сначала информация о его смерти не подтвердилась.
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