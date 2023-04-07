Пригожин заявил об отсутствии губернаторской помощи после теракта в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не оказал никакой помощи после теракта в кафе-баре на Университетской набережной, написал в своем телеграм-канале Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Пригожин поможет пострадавшим при теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

По его словам, Беглов не оказал после теракта «никакой помощи». Более того, Пригожин считает губернатора Петербурга виновным в отсутствии какой-либо безопасности, позволяющей избежать подобных происшествий.

«Все, что произошло — это несколько человек, которые пришли из ЖЭКа. Простые, обычные мужики, по собственной инициативе пришли убрать стекла с проезжей части [...]. Поэтому еще раз для заголовков: врет, засранец, и абсолютно бесполезен для этого города», - написал Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело против губернатора Петербурга Беглова.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинАлександр Беглов

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