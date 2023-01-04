Пригожин заявил о смерти военного журналиста РИА ФАН Кирилла Романовского

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram-канале РИА ФАН заявил о смерти военного корреспондента агентства Кирилла Романовского.

Пригожин ответил генералу Соболеву, назвав роль ЧВК «Вагнер» в СВО одной из решающих

В своём видеообращении он отметил, что Романовский был величайшим военкором и его товарищем, «который сделал очень много для нашей страны».

«Нам будет его не хватать... Я уверен, что все его знали как бойца. Земля ему будет пухом», — заключил бизнесмен.

Коллега журналиста Александр Коц уточнил, что причиной смерти Романовского стал рецидив онкологического заболевания.

Ранее Пригожин не исключил, что женщин, отбывающих наказание в российских колониях, будут набирать для участия в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СмертьСМИЕвгений Пригожин
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