Пригожин назвал невозможным прорыв украинских диверсантов в Россию

«Какие диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), не совсем понимаю. У нас на территории Донбасса ДРГ нет. Мы их всех зачищаем, и границу они пройти не могут. [...] ДРГ не будет, не переживайте», - сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.

Ранее сообщалось о прорыве диверсантами российско-украинской границы в Брянской области. Среди мирных граждан есть погибшие и раненые. ФСБ в приграничном районе проводит операцию по уничтожению вооруженной группы.

