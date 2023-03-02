Пригожин назвал невозможным прорыв украинских диверсантов в Россию
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские диверсанты не могли прорваться на территорию России, так как его бойцы успешно справляются с врагом на Донбассе.
«Какие диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), не совсем понимаю. У нас на территории Донбасса ДРГ нет. Мы их всех зачищаем, и границу они пройти не могут. [...] ДРГ не будет, не переживайте», - сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Ранее сообщалось о прорыве диверсантами российско-украинской границы в Брянской области. Среди мирных граждан есть погибшие и раненые. ФСБ в приграничном районе проводит операцию по уничтожению вооруженной группы.
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