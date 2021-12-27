Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу
Приговор по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили вступил в силу. Об этом рассказали в пресс-службе суда Берлина.
По данным источника, никто из участников судебного разбирательства не решился обжаловать его.
Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит киллером летом 2019 года, который подъехал к нему на велосипеде и несколько раз выстрелил в него.
Он являлся участником вооруженного конфликта в Чечне. В Германии считают, что его убийство заказали российские или чеченские власти. В Кремле эти обвинения отрицают.
Высший суд Берлина признал Вадима Соколова виновным в убийстве Хангошвили и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что суд Берлина не мог назначить обвиняемому по этому делу другой срок из-за тенденций в европейском обществе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- Суд в Белоруссии приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии
- Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу
- Каждый десятый россиян осмотрел пресс-конференцию Путина в прямом эфире
- Вертолет Ми-2 упал в Удмуртии во время обследования нефтепровода
- В Польше наложили вето на скандальный закон о СМИ
- В «Слуге народа» объяснили постановку женщин на воинский учет
- Мурашко: В мире есть все необходимое для победы над COVID-19
- Новогодняя неделя стартовала на НАШЕм Радио
- Песков заявил, что в России нужен более высокий иммунитет к COVID-19
- В Нидерландах предлагают боящимся прививки очки виртуальной реальности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru