Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу

Приговор по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили вступил в силу. Об этом рассказали в пресс-службе суда Берлина.

По данным источника, никто из участников судебного разбирательства не решился обжаловать его.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит киллером летом 2019 года, который подъехал к нему на велосипеде и несколько раз выстрелил в него.