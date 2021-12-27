Приговор по делу об убийстве Хангошвили вступил в силу

Приговор по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили вступил в силу. Об этом рассказали в пресс-службе суда Берлина.

По данным источника, никто из участников судебного разбирательства не решился обжаловать его.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит киллером летом 2019 года, который подъехал к нему на велосипеде и несколько раз выстрелил в него.

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Он являлся участником вооруженного конфликта в Чечне. В Германии считают, что его убийство заказали российские или чеченские власти. В Кремле эти обвинения отрицают.

Высший суд Берлина признал Вадима Соколова виновным в убийстве Хангошвили и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что суд Берлина не мог назначить обвиняемому по этому делу другой срок из-за тенденций в европейском обществе.

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ФОТО: pixabay.com
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