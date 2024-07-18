Приезжий мужчина в Москве пытался ограбить супермаркет
Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался вынести из московского супермаркета корзину с продуктами. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ Росгвардии по столице.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в дневное время. Он набрал полную корзину деликатесов и попытался выйти с ней из магазина на улицу, не оплатив товары.
На кадрах, опубликованных Росгвардией, видно, что охранник супермаркета пробует остановить «покупателя», однако тот сопротивляется. С помощью второго охранника корзинку у него все же отобрали, а затем вызвали правоохранителей.
Жительница Светогорска (Ленинградская область) ранее избила десятилетнего ребенка на детской площадке и отобрала у него самокат стоимостью 4500 рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru