Приезжий мужчина в Москве пытался ограбить супермаркет

Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался вынести из московского супермаркета корзину с продуктами. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ Росгвардии по столице.

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В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в дневное время. Он набрал полную корзину деликатесов и попытался выйти с ней из магазина на улицу, не оплатив товары.

На кадрах, опубликованных Росгвардией, видно, что охранник супермаркета пробует остановить «покупателя», однако тот сопротивляется. С помощью второго охранника корзинку у него все же отобрали, а затем вызвали правоохранителей.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:МагазиныОграбление

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