Приезжий мужчина в Москве пытался ограбить супермаркет

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в дневное время. Он набрал полную корзину деликатесов и попытался выйти с ней из магазина на улицу, не оплатив товары.

На кадрах, опубликованных Росгвардией, видно, что охранник супермаркета пробует остановить «покупателя», однако тот сопротивляется. С помощью второго охранника корзинку у него все же отобрали, а затем вызвали правоохранителей.

Жительница Светогорска (Ленинградская область) ранее избила десятилетнего ребенка на детской площадке и отобрала у него самокат стоимостью 4500 рублей.



