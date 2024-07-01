СМИ: В Подмосковье ограбили дом экс-гендиректора «Росгосстраха»

Трое мужчин совершили разбойное нападение на дом экс-гендиректора компании «Росгосстрах» в Подмосковье Дмитрия Маркарова, похитив украшения и более миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

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Уточняется, что злоумышленники связали Маркарова и его супругу скотчем, потребовав сказать код от сейфа. Затем скрылись, забрав с собой наличные деньги и ювелирные изделия.

На данный момент возбуждено уголовное дело о разбое. Правоохранительные органы продолжают поиск преступников.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, ограбившего банк в Тюменской области, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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