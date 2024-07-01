СМИ: В Подмосковье ограбили дом экс-гендиректора «Росгосстраха»
Трое мужчин совершили разбойное нападение на дом экс-гендиректора компании «Росгосстрах» в Подмосковье Дмитрия Маркарова, похитив украшения и более миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Уточняется, что злоумышленники связали Маркарова и его супругу скотчем, потребовав сказать код от сейфа. Затем скрылись, забрав с собой наличные деньги и ювелирные изделия.
На данный момент возбуждено уголовное дело о разбое. Правоохранительные органы продолжают поиск преступников.
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, ограбившего банк в Тюменской области, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России к 2025 году появятся онлайн-переводчики с восьми языков коренных народов
- Сбой произошёл в работе приложений Альфа-банка
- МЧС: В Якутии введен режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров
- СМИ: КНДР переключила трансляцию гостелевидения на российский спутник
- СМИ: В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
- Россиянка Александрова снялась с Уимблдона из-за болезни
- СМИ: Концерт Канье Уэста в Москве запланирован на 6 сентября
- СМИ: Испания перебросила военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против РФ
- Росавиация с августа начнёт сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов
- В Раде сообщили, что заложили в украинский бюджет проведение выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru