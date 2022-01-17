«Придется делиться?» Вдову Градского могли ограбить «чистоделы»
Чтобы понимать мотивы возможной инсценировки ограбления Марины Коташенко, надо знать условия завещания Александра Градского, сказал НСН Михаил Орский.
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не понимает мотивов, по которым вдова певца и композитора Александра Градского могла бы инсценировать собственное ограбление на 100 млн рублей.
Ранее сообщалось о разбойном нападении на вдову певца Марину Коташенко. Вооруженные грабители подрезали ее машину, пересели в нее, приехали в дом женщины и забрали 100 млн рублей. При этом полиция допускает, что это могло быть инсценировкой.
«Я не знаю, для чего ей самой у себя красть эти деньги и делиться. Ей же по-любому придется с ними делиться. Смысл-то какой? Для того, чтобы комментировать эту ситуацию, нужно знать условия завещания. У нее какой был интерес это делать, чтобы не делить деньги с остальными претендентами на наследство?» - предположил Орский.
При этом, по его словам, если это были реальное ограбление, то действовали «чистоделы»
«Если это «работа», то работа по наводке и это были так называемые «чистоделы», в том плане, что, насколько я понимаю, никаких разбитых лиц и угроз ножами и пистолетами. Инсценировали ДТП, подсели, поговорили, забрали деньги, уехали. Работали люди, знающие свое ремесло», - разъяснил «рэкетир на пенсии».
Орский также отметил, что в преступном мире часто действуют по принципу «грабь награбленное».
«А вдруг это потенциальные расхитители народного имущества, вдруг это такой «обобщенный» полковник Захарченко, это святое дело - у них унести», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По предварительным данным, напавшие на Коташенко инсценировали аварию на 255 км ЦКАД. После этого в машину к Коташенко подсели трое и стали угрожать оружием. Вдову Градского заставили вернуться в коттеджный посёлок в Наро-Фоминском районе. Там преступники похитили у нее 100 млн руб. После этого они заставили женщину довезти их до Апрелевки.
Адвокат Сергей Жорин считает подозрительным, что Коташенко обратилась в полицию только через семь часов после нападения. По его мнению, если вдова Градского обманывает следствие или является соучастницей, то это глупо, поскольку все вскроется.
Со своей стороны, источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что в числе возможных версий инцидента прорабатывается и вариант, что нападение и ограбление Коташенко могло быть инсценировкой.
По данным СМИ, фотомодель Марина Коташенко родилась в Киеве, и в 2004 году, в 20-летнем возрасте начала жить в гражданском браке с Александром Градским, которому на тот момент было 55 лет. Коташенко родила Градскому двух сыновей, в 2021 году, по данным «МК», они официально оформили брак, а примерно через месяц после этого певец умер. Это был четвертый брак Градского.
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