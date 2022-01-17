«Придется делиться?» Вдову Градского могли ограбить «чистоделы»

«Я не знаю, для чего ей самой у себя красть эти деньги и делиться. Ей же по-любому придется с ними делиться. Смысл-то какой? Для того, чтобы комментировать эту ситуацию, нужно знать условия завещания. У нее какой был интерес это делать, чтобы не делить деньги с остальными претендентами на наследство?» - предположил Орский.

При этом, по его словам, если это были реальное ограбление, то действовали «чистоделы»

«Если это «работа», то работа по наводке и это были так называемые «чистоделы», в том плане, что, насколько я понимаю, никаких разбитых лиц и угроз ножами и пистолетами. Инсценировали ДТП, подсели, поговорили, забрали деньги, уехали. Работали люди, знающие свое ремесло», - разъяснил «рэкетир на пенсии».

Орский также отметил, что в преступном мире часто действуют по принципу «грабь награбленное».

«А вдруг это потенциальные расхитители народного имущества, вдруг это такой «обобщенный» полковник Захарченко, это святое дело - у них унести», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

По предварительным данным, напавшие на Коташенко инсценировали аварию на 255 км ЦКАД. После этого в машину к Коташенко подсели трое и стали угрожать оружием. Вдову Градского заставили вернуться в коттеджный посёлок в Наро-Фоминском районе. Там преступники похитили у нее 100 млн руб. После этого они заставили женщину довезти их до Апрелевки.

Адвокат Сергей Жорин считает подозрительным, что Коташенко обратилась в полицию только через семь часов после нападения. По его мнению, если вдова Градского обманывает следствие или является соучастницей, то это глупо, поскольку все вскроется.