СМИ: Градский оставил имущество на миллиард рублей

По данным издания, наследники скончавшегося исполнителя могут получить несколько квартир, домов и коммерческих помещений. Если Градский не оставил завещания, то все, чем он обладал, разделят между его четырьмя детьми. Не исключено, что среди наследников окажется и вдова музыканта Марина Коташенко.

Так, у артиста есть два дорогостоящих объекта — в Козицком переулке в Москве и в доме на Никитском бульваре. Их общая площадь — около 600 квадратных метров, а стоимость — около 370 миллионов рублей. Рядом с метро «Кутузовская», в многоквартирном доме, музыкант с 2000 года владел 15,1 квадратного метра.

В поселке Глаголево находится трехэтажный особняк Градского, который расположился на 84 сотках. Одна земля здесь оценивается минимум в 100 млн руб. Продать участок можно за 250 млн.

Дом в Новоглаголево музыкант построил всего пару лет назад, хотя землей владел с 2012 года, постепенно скупая прилегавшие к ней участки. Недвижимость площадью в 1172 квадратных метра оценивается в 140 млн руб.

У старших детей Градского — сына Даниила и дочери Марии — по квартире в Москве, каждая из которых стоит около 70 млн руб.

Ранее Адвокат Градского Сергей Жорин сообщил, как может быть разделено наследство музыканта. Композитор за несколько недель до своей смерти женился на гражданской супруге Марине Коташенко, вместе с которой прожил 17 лет. Как заявил юрист, умерший с большой долей вероятности успел составить завещание.

