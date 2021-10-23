Причину взрыва на пороховом заводе под Рязанью сняли на видео

В ролике сняты рабочие в спецодежде. Они снимают белые мешки с готовой продукцией с конвейера. Неожиданно возникает вспышка, практически мгновенно начинается пожар. Рабочие, пытаясь спастись, бросают мешки – происходит взрыв, запись обрывается.

В пятницу, 22 октября, стало известно, что единственный выживший при взрыве порохового завода под Рязанью умер в больнице.

Напомним, взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района под Рязанью произошел утром в пятницу. Из-за инцидента, по разным данным, погибли от 12 до 16 человек. По официальной информации МЧС, в пожаре сгорели семь рабочих.

СК РФ ранее сообщил, что пожар на пороховом заводе в Рязанской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

