Причину взрыва на пороховом заводе под Рязанью сняли на видео
Пожар, который начался в цехе по производству пороха и спровоцировал взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области, оказался снят на видео. Его опубликовал Telegram-канал Shot 23 октября, в субботу.
В ролике сняты рабочие в спецодежде. Они снимают белые мешки с готовой продукцией с конвейера. Неожиданно возникает вспышка, практически мгновенно начинается пожар. Рабочие, пытаясь спастись, бросают мешки – происходит взрыв, запись обрывается.
В пятницу, 22 октября, стало известно, что единственный выживший при взрыве порохового завода под Рязанью умер в больнице.
Напомним, взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района под Рязанью произошел утром в пятницу. Из-за инцидента, по разным данным, погибли от 12 до 16 человек. По официальной информации МЧС, в пожаре сгорели семь рабочих.
СК РФ ранее сообщил, что пожар на пороховом заводе в Рязанской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета по статье о нарушении требований промышленной безопасности.
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