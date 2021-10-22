Расследовать причины пожар на заводе под Рязанью будет центральный аппарат СК
Пожар на пороховом заводе в Рязанской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в СК.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — цитирует RT сообщение СК.
По последним данным, в результате ЧП на заводе в Рязанской области погибли 16 человек. На месте работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф. Об этом этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Он добавил, что госпитализирован один человек, у пострадавшего поражены 80% поверхности кожи, его состояние оценивается как тяжелое.
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