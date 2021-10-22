Расследовать причины пожар на заводе под Рязанью будет центральный аппарат СК

Пожар на пороховом заводе в Рязанской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в СК.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — цитирует RT сообщение СК.