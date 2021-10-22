Ошибка персонала или недосмотр властей: почему взорвался завод под Рязанью

При этом «Интерфакс» передавал, что завод работал на территории ФГУП Завод синтетических волокон «Эластик», который обанкротился 10 лет назад. Управлением предприятия занимался конкурсный управляющий. Кловач рассказала, что для таких предприятий нет особых условий, они действуют по общему для всех опасных объектов порядку.

«Дело в том, что предприятия, которые эксплуатируют опасные производственные объекты, регистрируются в специальном реестре. При регистрации в реестре указывается руководитель организации. А кто он – конкурсный управляющий или еще кто-то, видно только из тех документов, которые представляют на регистрацию. Когда был зарегистрирован объект, был ли он уже до этого под другим управлением – я не могу вам сказать. Но, когда меняется руководитель, эти сведения тоже должны вноситься в реестр опасных производственных объектов. А проверки как раз планируются с учетом этого реестра, для тех объектов, которые в него внесены. Здесь очень много нюансов. Система есть, законодательство есть, оно довольно сложное, но оно соблюдается», - рассказала специалист.

СК РФ ранее сообщил, что пожар на пороховом заводе в Рязанской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета по статье о нарушении требований промышленной безопасности.