Ошибка персонала или недосмотр властей: почему взорвался завод под Рязанью
На опасных производствах трагедии все еще нередки, рассказала эксперт по промышленной безопасности Наталья Кловач.
За опасными производствами должны следить по строгому графику, однако законодательство в этой области запутанное и сложное, заявила гендиректор Научно-технического центра исследований проблем промышленной безопасности Наталья Кловач в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Утром в пятницу, 22 октября в цехе порохового завода в Рязанской области произошел пожар, в результате погибла вся смена из 17 человек. Отмечалось, что цех занимался производством и хранением взрывчатки.
«Опасные производства проверяются по графику, который согласуется с прокуратурой. Частота проверки зависит от класса опасности объекта, этот объект был, скорее всего, первого класса. Там либо режим постоянного государственного надзора, либо раз в год они проверяются. Это всё делается по тому плану, который составляется в предыдущий год, а затем согласовывается с прокуратурой. За такими предприятиями следят, тем не менее аварии бывают. В целом аварийность сейчас снижается. Причины пишут в акте расследования аварии. Это может быть и оборудование, и ошибка персонала. Пока сказать нельзя, выводы надо делать после расследования», - отметила Кловач.
При этом «Интерфакс» передавал, что завод работал на территории ФГУП Завод синтетических волокон «Эластик», который обанкротился 10 лет назад. Управлением предприятия занимался конкурсный управляющий. Кловач рассказала, что для таких предприятий нет особых условий, они действуют по общему для всех опасных объектов порядку.
«Дело в том, что предприятия, которые эксплуатируют опасные производственные объекты, регистрируются в специальном реестре. При регистрации в реестре указывается руководитель организации. А кто он – конкурсный управляющий или еще кто-то, видно только из тех документов, которые представляют на регистрацию. Когда был зарегистрирован объект, был ли он уже до этого под другим управлением – я не могу вам сказать. Но, когда меняется руководитель, эти сведения тоже должны вноситься в реестр опасных производственных объектов. А проверки как раз планируются с учетом этого реестра, для тех объектов, которые в него внесены. Здесь очень много нюансов. Система есть, законодательство есть, оно довольно сложное, но оно соблюдается», - рассказала специалист.
СК РФ ранее сообщил, что пожар на пороховом заводе в Рязанской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета по статье о нарушении требований промышленной безопасности.
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