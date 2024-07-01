Причиной разъединения вагонов «Иволги» на МЦД-3 стал производственный дефект
Причиной разъединения вагонов «Иволги» на МЦД-3, которое произошло в четверг 27 июня, стал скрытый производственный дефект сцепного устройства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ).
«Экспертная группа сделала заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства», - уточнили в ТМХ.
Инцидент произошел на станции «Кратово» в Подмосковье. Поезд остановился на станции, двери открылись, пассажиры стали выходить и заходить. В какой-то момент люди услышали громкий звук, и крепление между двумя вагонами разорвалось. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев заявил НСН, что не нужно поддаваться панике в связи с этим происшествием, и заверил, что техника является качественной.
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